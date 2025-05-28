Открытый урок о хирурге Александре Вишневском прошел в Химках

В Химках в клубе «Активное долголетие» прошла лекция, посвященная жизни и научным достижениям выдающегося советского хирурга Александра Вишневского. В мероприятии приняли участие местные жители, члены клуба, школьники, а также депутат Николай Томашов.

Почётным гостем стал участник специальной военной операции и инструктор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Алексей Чирков. В своем выступлении он подчеркнул важность поддержки военнослужащих и их семей, отметив, что сегодня, как и во времена Великой Отечественной войны, единство, моральная стойкость и патриотизм остаются ключевыми факторами защиты страны.

«На лекции мы вместе с гостями узнали, что Александр Вишневский стоял у истоков развития полевой хирургии, внес решающий вклад в организацию оказания медицинской помощи раненым на фронте. Встречи в таком формате — это возможность сохранить живую связь между поколениями, поддержать интерес молодежи к истории своей страны и ее выдающимся личностям», – рассказал депутат Николай Томашов.

Депутат Валентин Герасимов добавил, что в период новых испытаний для страны особенно важно помнить героев прошлого, чьи подвиги и научные открытия стали основой силы и стабильности России.

Лекция стала частью крупной патриотической программы. Депутат Инна Монастырская напомнила, что главная цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к Родине, уважения к истории и культуре своего народа.