Урок о герое Великой Отечественной войны провели для школьников в Химках

Познавательную лекцию о герое Великой Отечественной войны организовали в «Умной библиотеке» в Химках. Встречу приурочили ко дню рождения ветерана Александра Ивановича Семикова.

Жители Химок узнали историю жизни Александра Семикова, лектор особо подчеркнул его заслуги перед Отечеством и героизм в годы войны. Ветеран руководил 227-м гвардейским стрелковым полком 79-й дивизии. Его отряд принял участие в Берлинской операции. Александр получил серьезное ранение, но остался в строю и продолжил сражаться.

Благодарностью за самоотверженность и мужество Александру Семикову стала высшая государственная награда — звание Героя Советского Союза.

«Много лет Семиков возглавлял гражданскую оборону в Химках, оставаясь преданным своему делу и заслужив уважение горожан. Он был известен как отзывчивый и добрый человек», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Имя Александра Семикова увековечено на Аллее Героев в Химках. Его бюст установили в память о вкладе героя в победу.

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