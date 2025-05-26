Открытый урок музыки с певцом Денисом Майдановым прошел в Одинцове

В школе «Багратион» Одинцовского городского округа прошел открытый урок с участием звездного наставника — певца Дениса Майданова. Артист раскрыл ребятам несколько своих вокальных приемов, собравшиеся также обсудили произведения, посвященные любви к семье, друзьям и Родине.

На примере своей песни «Флаг моего государства» Денис Майданов с учениками разобрал текст и музыкальные особенности композиции. Вместе они исполнили ее хором.

Встречу приурочили к разработке инициативы о включении патриотических песен современных авторов в школьную программу. Сейчас список произведений еще в работе, но в нем предварительно уже 100 песен.

«Мы делаем сейчас первый рабочий список, который всегда может обновиться с учетом мнения общественности, то есть мнения педагогов, родителей, со временем появления новых хороших песен на небосклоне российской сцены», — рассказал Денис Майданов.

Цель проекта — повысить уровень патриотизма в школах с помощью простого и любимого — музыки. Занятие с профессиональным певцом дало свои первые плоды: ребята применили полученные знания от артиста в исполнении гимна школы «Багратион».