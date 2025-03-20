Открытый урок ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Химках

Открытый урок к годовщине воссоединения Крыма с Россией прошел в спортивной школе «Виктория». Спикеры рассказали о референдуме 18 марта 2014 года.

Открытый урок прошел в рамках проекта «Успех в единстве поколений», который направлен на укрепление связи между поколениями.

«Воспитанники спортивной школы и их тренеры прослушали яркое выступление, посвященное этому по-настоящему историческому событию. Им рассказали о значении воссоединения Крыма с Россией, о важности сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Лекторы рассказали, что 18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России в результате референдума в 2014 году. Большинство жителей проголосовали за воссоединение.

«Сохранение исторической памяти и передача ее молодому поколению — одна из ключевых задач общества. Важно, чтобы дети и молодежь не просто знали факты из учебников, а действительно понимали значение тех или иных событий, осознавали ценность единства народа и уважали подвиги предков», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Ирина Монастырская напомнила, что цель программы — объединение поколений вокруг любви к России, городу, уважения к истории и культуре страны.