Открытый урок, посвященный разгрому советской армией немецко-фашистских войск в битве за Кавказ провели в школе № 29 в Химках. Патриотическое мероприятие приурочили ко Дню воинской славы России.

Школьникам рассказали, как разворачивалась битва за Кавказ, и объяснили ее значение в ходе Великой Отечественной войны.

«Победа советских войск в этом сражении имела огромное стратегическое значение, предотвратив захват Кавказа и его богатых нефтяных месторождений немецкими войсками. Героизм и стойкость советских солдат и офицеров в этой битве стали примером мужества и самоотверженности для будущих поколений», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Открытые уроки более увлекательны и соответственно эффективнее в усвоении материала. Их в округе проводят регулярно в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который направлен на воспитание гражданской ответственности и сохранение исторической памяти.

«Память о героическом прошлом нашей страны — это не просто дань уважения предкам, это основа для формирования сильного и свободного государства. В современных условиях, когда Россия столкнулась с новыми вызовами в рамках специальной военной операции, воспитание патриотизма и гражданской ответственности у молодежи приобретает особое значение», — подчеркнул муниципальный депутат Николай Томашов.

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