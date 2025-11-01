Открытый урок ко Дню основания Военно-морского флота России прошел в Химках

Мероприятие провели в школе «Наследие» городского округа Химки. На встрече собрались школьники, их родители, преподаватели и почетные гости.

Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении.

«Наш флот — это наша гордость, наша мощь и слава. На таких великих примерах, на подвигах наших адмиралов и моряков и рождается настоящая любовь к Родине», — добавил народный избранник.

Участникам рассказали, что 30 октября 1696 года по инициативе молодого царя Петра I Боярская Дума приняла историческое решение: «Морским судам быть». Более чем трехсотлетняя история российского флота, полная великих побед, кругосветных экспедиций и героических свершений началась с этого дня.

«На таких уроках дети узнают детали, которых порой нет в школьной программе, и это делает историю живой и увлекательной. Сейчас, когда воины участвуют в СВО, особенно важно помнить о славных страницах нашей истории, о том, как предки отстаивали интересы страны на море и на суше», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.