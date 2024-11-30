Открытый урок ко Дню Неизвестного Солдата пройдет в Химках 3 декабря

Жители Химок узнают об истории памятной даты и ее значении для прошлого и будущего страны. Также Иван Николаев расскажет о своем жизненном пути и поделится воспоминаниями о днях службы.

«Память о неизвестных солдатах — это символ связи поколений, напоминание о том, что подвиги прошлого не должны быть забыты», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лекция состоится 3 декабря в 16:00 по адресу: улица Чкалова, дом № 4а.

Напомним, что особое внимание в Химках уделяют укреплению связи между поколениями и воспитанию патриотического духа у молодежи. Для этого в округе реализуют масштабную общественную программу. Так, для жителей регулярно проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, тематические концерты, лекции, кинопоказы и многое другое.

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