Открытый урок ко Дню Неизвестного Солдата пройдет в Химках 3 декабря
Познавательную лекцию ко Дню Неизвестного солдата организуют на базе Спортивного комплекса «Родина» в Химках. Выступление подготовил ветеран боевых действий, майор в запасе Иван Николаев.
Жители Химок узнают об истории памятной даты и ее значении для прошлого и будущего страны. Также Иван Николаев расскажет о своем жизненном пути и поделится воспоминаниями о днях службы.
«Память о неизвестных солдатах — это символ связи поколений, напоминание о том, что подвиги прошлого не должны быть забыты», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.
Лекция состоится 3 декабря в 16:00 по адресу: улица Чкалова, дом № 4а.
Напомним, что особое внимание в Химках уделяют укреплению связи между поколениями и воспитанию патриотического духа у молодежи. Для этого в округе реализуют масштабную общественную программу. Так, для жителей регулярно проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, тематические концерты, лекции, кинопоказы и многое другое.
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