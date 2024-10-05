Открытый урок ко Дню гражданской обороны прошел в Химках

Открытый урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны, провели для детей из Химок. Специалисты спасательных служб показали ученикам школы № 10 азы своей работы и дали возможность попробовать себя в роли пожарных.

Дети приняли участие в практикуме по спасению людей в экстренных ситуациях. Ребятам продемонстрировали, как и для чего нужно использовать тиски, а также рассказали, как достать человека из-под автомобиля.

«Молодежь быстрее развивается с телефонами, а так как она быстрее развивается, практические уроки нужно внедрять как можно раньше, чтобы они уже были подготовлены», — отметил старший эксперт управления «ХимСпас» Георгий Осипов.

Сотрудники «ХимСпас» разъяснили школьникам правила противопожарной безопасности. Лицеистам напомнили о том, как важно беречь окружающую среду и помнить о последствиях своих действий.

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