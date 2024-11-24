Открытый урок к 99-летию Майи Плисецкой прошел в Химках

В Московском Губернском колледже искусств городского округа Химки состоялся открытый урок, приуроченный к 99-летию со дня рождения легендарной прима-балерины Большого театра, хореографа, актрисы и народной артистки СССР Майи Плисецкой. На мероприятии собрались студенты, преподаватели колледжа и муниципальный депутат Ирина Спирина, чтобы обсудить вклад великой балерины в развитие отечественного и мирового искусства.

Открытый урок превратился в настоящий праздник искусства. Студенты подготовили выступления, посвященные жизни и творческому пути Майи Плисецкой, рассказали о ее уникальном стиле и значении для культуры.

«Майя Плисецкая не только покорила сцену своим мастерством, но и внесла значительный вклад в развитие хореографии и театрального искусства. Ее творчество вдохновило множество поколений танцовщиков, став символом преданности своему делу и новаторства», — отметила Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула важность сохранения памяти о таких выдающихся личностях: «Майя Плисецкая — это гордость нашей страны. Ее имя навсегда вписано в историю мирового искусства. Молодежь должна знать о таких людях, чтобы понимать свои культурные корни и ценить достижения отечественных деятелей искусства».

Депутат Валентин Герасимов отметил, что это мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. Программа направлена на укрепление связи поколений и формирование общих ценностей среди жителей города. В ее рамках регулярно проводятся различные мероприятия: мастер-классы, уроки, кинопоказы, культурные и спортивные акции, а также встречи с участниками СВО.

Открытый урок в колледже искусств стал очередным шагом на пути к популяризации культурного наследия и воспитанию уважения к великим людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны.

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