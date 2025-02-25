Открытый урок к 80-летию издания повести «Сын полка» прошел в Химках

Открытый урок, приуроченный к 80-летию со времени издания книги «Сын полка» Валентина Катаева, провели в библиотеке № 3. Присутствующим рассказали о жизни автора повести и историю создания произведения.

Валентин Катаев в повести «Сын полка» одним из первых поднял тему военного детства и военного воспитания. Книга впервые увидела свет в 1944.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в округе с начала июля прошлого под девизом «Успех в единстве поколений».

«Эта программа направлена на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени, а также на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны», — рассказала муниципальный депутат Галина Болотова.

В рамках проекта в Химках провели более 800 подобных мероприятий.