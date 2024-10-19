Открытый урок к 171-й годовщине начала Крымской войны прошел в школе Химок

В школе №20 городского округа Химки состоялась патриотическая лекция для учеников и их родителей, приуроченная к 171-й годовщине начала Крымской войны. Мероприятие прошло в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений», к которому присоединился муниципальный депутат Глеб Демченко.

На встрече участникам рассказали о ключевых событиях битвы, подчеркнув героизм советских солдат и мирных жителей, проявивших стойкость и мужество в тяжелейшие времена.

«Мы должны помнить о прошлом и передавать любовь к Родине следующим поколениям», - отметил важность сохранения и приумножения ценностей предков Глеб Демченко.

Депутат муниципального образования Татьяна Кавторева добавила, что с июля в Химках реализуется историко-патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений», инициированный депутатским корпусом и поддерживаемый главой округа Дмитрием Волошиным.

Основная цель проекта — повысить интерес жителей к истории России, воспитать патриотизм и сохранить историческую память. В рамках проекта проводятся различные мероприятия: патриотические акции, лекции, круглые столы, встречи с участниками специальной военной операции и сбор гуманитарной помощи.

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