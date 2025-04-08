В Детской школе искусств имени Верстовского в Химках прошли историческая лекция и кинопоказ. Встречу провели в честь провозглашения Донецкой Народной Республики.

Участие в открытом уроке истории приняли воспитанники школы искусств, их родители, педагоги, общественные деятели и муниципальные депутаты. Собравшимся рассказали об одном из ключевых событий современной истории, произошедшем в Донецке весной 2014 года.

Жители прослушали познавательную лекцию от историков и политологов и ознакомились с архивными документальными кадрами.

«Провозглашение Донецкой Народной Республики стало символом стремления людей отстоять свои интересы, язык, культуру и право на выбор собственного пути», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Кинолекторий стал частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», направленной на сохранение культурного и исторического наследия России.