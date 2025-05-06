Открытый урок истории о взятии Берлина прошел в Химках

Патриотическое мероприятие, приуроченное к 80-летию взятия Берлина, провели в Химках. Встречу организовали на базе детского сада № 42.

Воспитанники дошкольного учреждения, их родители и воспитатели послушали лекцию о важнейшем событии в истории нашей страны.

«Эта историческая дата до сих пор вызывает гордость и уважение у граждан нашей страны, вспоминая подвиги своих предков, отстаивавших свободу и независимость», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Завершилась встреча творческой программой. Свои номера представили воспитанники детского сада.

Мероприятие стало частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая направлена на формирование активной гражданской позиции и чувства гордости за свою Родину у подрастающего поколения.