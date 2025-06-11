Открытый урок истории о творчестве Пушкина прошел в парке «Дубки» в Химках

Десятки лекционных встреч провели в городском округе Химки ко Дню рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одним из них стал открытый урок истории в парке «Дубки».

Участие в патриотическом вечере приняли активные жители округа, муниципальные депутаты и лидеры Движения общественной поддержки.

«Мы отмечаем день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, чье творчество объединяет и вдохновляет всю нашу страну. Проведение патриотических мероприятий в Химках — это важный вклад в сохранение культурного наследия и воспитание чувства гордости за нашу историю и литературу», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Собравшиеся вспоминали произведения именитого поэта и прозаика, а также интересные факты из его биографии. Например, то, что Александр Сергеевич Пушкин также был неплохим художником и вел дружбу с ключевыми историческими личностями.

Его стихотворения оказали решающее влияние на историю и культуры России. Отметим, что в Химках особое внимание уделяют теме преемственности. Так, с июля 2024 года в округе действует широкомасштабная патриотическая программа «Успех V единстве поколений». Она призвана сплотить граждан вокруг общих ценностей: любви к Родине и уважения к ее наследию.

День Рождения великого поэта также отметили и в других микрорайонах Химок. Например, в местном волонтерском центре организовали интеллектуальную игру. Участники проверили свои знания о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина.