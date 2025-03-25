Открытый урок истории о подвигах Александра Невского прошел в Химках

Жители Химок узнали о жизни и боевых заслугах великого государственного деятеля и полководца Александра Невского. Историческую лекцию провели в гимназии № 23.

Участие в открытом уроке истории приняли школьники, их педагоги, родители и муниципальные депутаты. Собравшиеся не только прослушали лекцию о подвигах легендарного полководца, но и ознакомились с фильмом 1939 года, который помог им погрузиться в атмосферу эпохи.

«Подвиги Александра Невского стали основой для сохранения независимости Руси, вдохновляя будущие поколения на защиту и развитие Отечества» — подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Патриотический час прошел в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — сохранить наследие предков и передать его подрастающему поколению