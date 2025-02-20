Открытый урок истории ко Дню войск противовоздушной обороны прошел в Химках

Познавательная лекция прошла в школе № 20 в Химках. Учащимся рассказали о профессиональной деятельности войск противовоздушной обороны и истории формирования ведомства.

Участие в открытом уроке приняли школьники, их родители и педагоги, а также общественные деятели и муниципальные депутаты. Собравшиеся узнали о новейших технологиях, которые обеспечивают защиту воздушного пространства государства, и о практической работе противовоздушных установок.

«Информация о противовоздушной обороне должна быть включена в образовательные программы, чтобы молодое поколение понимало важность этих структур и их роль в обеспечении безопасности нашей страны», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют воспитанию в подрастающем поколении любви к Родине и уважения к ее истории и культурным традициям. Так, в округе ежедневно организуют патриотические концерты, кинопоказы, мастер-классы и встречи с участниками боевых действий.