Открытый урок игры на гитаре прошел в Воскресенске

Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Юбилейный». Воспитанники студии «Музыкальная лаборатория» показали начинающим основные приемы и навыки игры на гитаре.

Ребята под руководством Оксаны Белобородовой продемонстрировали принципы работы над основными видами фактур гитарной музыки на начальном этапе обучения. Особое внимание на открытом уроке уделили важности творческого сотрудничества ученика, педагога и родителей.

Воспитанники старшей группы студии игры на гитаре «Музыкальная лаборатория» исполнили для слушателей инструментальные композиции «У нас нынче субботея» и «Любите, девушки» из репертуара Валерия Сюткина. Гитаристы из младшей группы также показали высокий уровень исполнения композиций различных жанров и стилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.