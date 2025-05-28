Открытый «Урок добра» прошел в школе «Лидер» в Химках

Учащиеся школы «Лидер» приняли участие в открытом «Уроке добра» в Химках. Известный блогер Полина Трубенкова рассказала присутствующим о благотворительности и поделилась опытом общения с людьми с инвалидностью.

Мероприятие стало частью Всероссийского просветительского проекта «Школа жизни».

«Сегодня мы в простом и легком формате обсудили действительно важные темы. Ребята активно участвовали в беседе, задавали много вопросов. Важно, чтобы уже в школьном возрасте они научились проявлять эмпатию и заботится об окружающих», — отметила российский блогер Полина Трубенкова.

Представитель благотворительного фонда «Бумажная птица» Евгения Боровкова рассказала присутствующим, как взаимодействовать и чем можно помочь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что благотворительный фонд «Бумажная птица» более 20 лет взаимодействует с семьями, которые столкнулись с неизлечимым заболеванием ребенка. Благодаря его деятельности созданы пять учреждений детской паллиативной помощи, в том числе, первый в России детский хоспис, организованы выездные службы.