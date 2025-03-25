Открытый урок для студентов по основам бизнеса прошел в Балашихе

Депутат фракции «Единая Россия» Александр Денежкин провел открытый урок для студентов третьего курса Ногинского колледжа в рамках инициативы «День правового информирования». Тема встречи — франчайзинг как инструмент для начинающих предпринимателей.
Александр Денежкин подчеркнул, что франчайзинг предоставляет отличную возможность для молодых людей начать свой бизнес, используя уже проверенную бизнес-модель. Он рассказал о развитии франшиз популярных российских компаний, различиях между прямым и обратным франчайзингом, а также о нюансах заключения договоров и других важных аспектах работы с франшизами на российском рынке.
Особое внимание было уделено практическим навыкам: студенты вместе с депутатом потренировались в составлении смет на открытие различных видов бизнеса по франшизе. Такой формат обучения позволил студентам получить не только теоретические знания, но и ценный практический опыт.
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