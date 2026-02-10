Открытый урок для школьников на тему бизнеса прошел в Балашихе

Мероприятие состоялось в школе № 11 и было организовано в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». На встрече присутствовали ученики 10–11 классов и предприниматели.

В качестве спикеров выступили генеральный директор ООО «Эмилеми» Кирилл Юрьев и руководитель Детского центра развития «Умка» Ирина Смолякова.

Кирилл Юрьев рассказал о своем пути в бизнесе, о преодолении трудностей и создании собственной компании по производству брендированной одежды. Он отметил, что для успеха сегодня особенно важны финансовая грамотность, самодисциплина и умение работать в команде.

Ирина Смолякова поделилась историей создания детского центра, описала мотивацию и вызовы, с которыми столкнулась. Она подчеркнула важность постоянного повышения квалификации и поиска дела, которое приносит удовлетворение.

Школьники активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы о профессиональной деятельности спикеров и интересовались возможностями для карьерного роста в родном городе.

Это взаимодействие стало важным шагом к профориентации молодежи, позволяя им лучше понять, какие навыки и качества необходимы для успешной карьеры.