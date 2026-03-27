Открытый урок для родителей прошел в спортивной школе в Химках

25 марта в спортивной школе «Надежда» состоялся открытый урок. Он объединил детей и их родителей, предоставив им возможность ближе познакомиться с миром спорта и физической активности.

Родители во время занятия не только наблюдали за тренировочным процессом, но и сами присоединились к спортивным упражнениям. Тренеры представили современные подходы к обучению и подготовке юных спортсменов, а также подробно ответили на вопросы о спортивном развитии детей.

«Мы уверены, что вовлеченность родителей играет ключевую роль в успехах юных спортсменов. Такие мероприятия помогают создать дружескую атмосферу и способствуют формированию здорового образа жизни», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Гости открытого урока положительно оценили возможность живого общения с тренерским составом и другими родителями. Такой формат позволяет делиться опытом и вместе поддерживать детей на пути к активному и здоровому образу жизни.

«Спорт — это не только соревнование, но и возможность научить детей работать в команде, развивать настойчивость и уверенность в себе. Мы рады видеть заинтересованных родителей, которые поддерживают своих детей на этом пути», — отметил лидер Движения общественной поддержки Александр Донсков.

Спортивная школа «Надежда» в ближайшее время планирует провести еще несколько открытых уроков и мероприятий, направленных на популяризацию активного образа жизни среди молодежи и привлечение семей к регулярным занятиям спортом.