Открытый урок актерского мастерства прошел в ДК «Контакт» в Химках

Открытое занятие по актерскому мастерству от театральной студии «Страна развлечений» прошла в Доме культуры «Контакт» в Химках. Дети исполнили отрывки из известных постановок, а преподаватели студии оценили их выступления и дали полезные советы.

Педагог студии «Страна развлечений» поделился секретами искусства актерского мастерства и хорошей дикции, а также показал полезные практические приемы для развития профессиональных навыков и раскрепощения перед аудиторией.

Отметим, что в Доме культуры «Контакт» регулярно проходят мастер-классы, конкурсы и концерты для маленьких жителей округа. Воспитанники местных кружков и секций участвуют в творческих состязаниях всероссийского и международного уровней.

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