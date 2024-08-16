Открытый турслет прошел в селе Осташево под Волоколамском

Турслет собрал шесть команд в селе Осташево Волоколамского округа. Участники состязались в творческих и спортивных конкурсах.

Участие в турслете приняли команды из центра «Молодежное содружество» и музейного комплекса «Волоколамский кремль», а также из сел Осташево и Спасс, деревни Кашино и рабочего поселка Сычево. Старт соревнованиям дали заместители главы администрации Волоколамского городского округа Сергей Шорников и Марина Марнова.

В первый день команды представили свои творческие визитки и приветственные номера, соревновались на ловкость и меткость в дартсе и стрельбе из пневматической винтовки. На следующий день участники сыграли в футбол и волейбол, прошли полосу препятствий и состязались в спортивном ориентировании. Вечером всех ждала дискотека и песни у костра. Завершился слет кулинарным конкурсом на самый вкусный обед и награждением команд.

По итогам всех конкурсов лучшей стала команда «Содружество» из Волоколамска, второе место заняла «Солянка» из Осташева, а третье — «Созвездие» из Спасса.

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