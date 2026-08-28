Открытый турнир по уличному баскетболу пройдет в Наро-Фоминске

29 августа в центральном городском парке Наро-Фоминска состоится открытый турнир по уличному баскетболу 3×3 «Легенды улиц». Мероприятие пройдет при поддержке компании, ведущего российского производителя алюминиевой упаковки для напитков.

Турнир традиционно собирает спортсменов и болельщиков разных возрастов, становясь заметным городским событием и создавая возможности для активного досуга. Как отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, «Легенды улиц» вышли за рамки турнира, став семейным праздником для жителей и гостей округа, объединяющим любителей и профессионалов.

Вице-президент Федерации баскетбола Наро-Фоминского района Павел Сиротин подчеркнул, что за прошедший год команда Наро-Фоминска сделала настоящий спортивный прорыв: стала чемпионом Московской области, представила регион на Чемпионате России и вошла в восьмерку сильнейших команд страны. Еще несколько лет назад баскетбол 3×3 в Наро-Фоминске только набирал популярность, а сегодня местные спортсмены уже конкурируют на самом высоком уровне.

Турнир «Легенды улиц» продолжает открывать новые имена и помогать спортсменам расти от любительского до профессионального уровня.