Открытый турнир по самбо памяти чемпиона мира Николая Егорова прошел в Серпухове

Турнир по самбо прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Медведи». В нем приняли участие около 100 воспитанников младших возрастов из Серпухова, Москвы, Тульской и Калужской областей.

Николай Егоров — шестикратный чемпион мира по дзюдо среди ветеранов, мастер спорта СССР, тренер, воспитавший плеяду чемпионов.

Организаторы отметили, что проведение таких соревнований — не только дань памяти и уважения к наследию выдающегося тренера, но и вклад в развитие спорта и патриотического воспитания. Турнир ежегодно посещают родные Николая Егорова.

«Благодарю председателя Федерации самбо, почетного гражданина, заслуженного тренера России, руководителя ФОКа Михаила Шульгу за верность традициям, активную гражданскую позицию и работу по сохранению памяти нашего земляка», — сказал глава городского округа Алексей Шимко.