Открытый турнир по русским шашкам прошел в Подольске

В спортивном центре «Юность» состоялся открытый турнир городского округа Подольск по русским шашкам, собравший спортсменов из Подмосковья. Это мероприятие стало первым подобным турниром в Подольске, предоставив возможность непрофессиональным шашистам попробовать свои силы в состязании с опытными игроками.

Перед началом соревнований участников приветствовали помощник президента Федерации шашек России Светлана Ушакова, мастер спорта СССР Валерий Тарасов, а также представители спорткомитета администрации округа.

В турнире приняли участие 40 спортсменов, которые соревновались на 12 столах в трех возрастных группах. В результате напряженной борьбы среди мужчин первое место занял Сергей Цыпляев из Подольска, вторым стал Сергей Мишин из Ступина, а бронза досталась Олегу Клюеву из Наро-Фоминска.

Среди женщин первое место у Татьяны Вязмитиной из Подольска, серебро у Натальи Голубенки из Видного, а бронза у Анжелы Акуновой из Подольска.

Все победители были награждены кубками, медалями и памятными подарками от Федерации шашек Московской области.

Русские шашки имеют долгую историю, их предшественники были известны восточным славянам еще в IV веке. В настоящее время этот вид спорта продолжает развиваться и привлекать внимание любителей логических игр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».