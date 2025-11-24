Открытый турнир по легкой атлетике прошел в Подольске

В спортивной школе «Лидер» Подольска состоялся 30-й открытый турнир по легкой атлетике «Подольская шиповка». Состязания собрали более 170 легкоатлетов из 11 муниципальных округов Московской области.

На торжественном открытии турнира среди почетных гостей были дочь тренера Анжела Дружинина и заместитель главы администрации городского округа Подольск Вадим Буров. Они поприветствовали спортсменов и пожелали им успешных стартов.

Программа турнира включала беговые дисциплины на 50, 300, 600 и 1000 метров, а также прыжки в длину и в высоту.

По итогам двух соревновательных дней спортсмены Подольска завоевали 38 призовых мест из 51 возможного. Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Селезнева, который проработал в спортивной школе более 60 лет и стоял у истоков развития легкой атлетики в Подольске.