Открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Воскресенске

На соревнования приехали около 200 спортсменок разного возраста. Самым юным участницам турнира исполнилось всего четыре года.

Несмотря на юный возраст, силы воли, целеустремленности и трудолюбия маленьким гимнасткам не занимать. И хотя их выступления пока проходят вне конкурса, зато можно наработать опыт, привыкнуть к зрителям и судьям.

«Эти соревнования нравятся и тренерам, и родителям тем, что мы можем привезти и начинающих спортсменок, и девочек достаточно высокого уровня. Те, кто только начал, и те, у кого, пока еще не очень получается, могут себя проявить. И профессиональные спортсменки могут показать свой уровень и подготовиться на этом турнире к более серьезным соревнованиям», — отметил главный судья соревнований Анна Градусова.

За кулисами у гимнасток царит своя особенная атмосфера. Ведь, несмотря на то, что это соревнования и нужно побеждать, девочкам хочется немного поиграть, пообщаться и найти новых друзей.

Самым долгожданным моментом турнира стало награждение победителей. И пусть не все гимнастки поднялись на пьедестал почета, главное, что участницы приобрели новый опыт, который в будущем поможет развивать мастерство и добиваться побед.