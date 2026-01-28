Открытый турнир по греко-римской борьбе прошел в Серпухове

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из четырех городов. Серпуховские спортсмены завоевали больше всех наград.

27 января на базе школы № 19 имени Романа Катасонова состоялся открытый турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях участвовали спортсмены из Серпухова, Москвы, Красногорска и Солнечногорска.

Хозяева турнира — серпуховские борцы —  показали отличный результат. Как отметил тренер Андрей Арсеньев, школьники продемонстрировали достойную технику и бойцовские качества.

Первые места завоевали Аркадий Арсеньев, Данила Корней, Матвей Попов, Лев Мишонов и Андрей Лавренов. Вторые места достались Андрею Малышко, Мирону Колмогорову, Матвею Яковлеву, Федору Романюку, Роману Сурову, Кириллу Троицкому, Андрею Анохину и Руслану Моисееву. На третьем месте оказались Александр Рощин, Михаил Гара, Захар Гара, Марк Григоров, Александр Новиков, Иван Жихарев, Максим Ярунин и Максим Шкуратов.

Заместитель главы округа Оксана Лебедева поздравила юных спортсменов и пожелала им дальнейших побед.

