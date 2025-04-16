Открытый турнир по греко-римской борьбе прошел в Электрогорске

Традиционные соревнования состоялись в городском лицее уже в 19-й раз. Турнир посвящался памяти Заслуженного тренера России Альберта Исаева.

Почтить память почетного гражданина Электрогорска собрались десятки спортсменов из Подмосковья и других регионов России, его бывшие воспитанники, близкие и знакомые.

Альберт Исаев получил звание мастера спорта СССР по вольной борьбе на первенстве СССР в 1963 году. Тренерскую карьеру начал с педагогического техникума, потом вел секцию на базе ремесленного училища ГРЭС № 3, а в 1967 году начал работать тренером в областном совете «Трудовых резервов».

По инициативе Исаева в том же году была создана секция по греко-римской борьбе. За время своей работы тренер подготовил в Электрогорске около 15 мастеров спорта, которые вошли в составы сборных команд Московской области и России. В 2004 году Альберту Исаеву было присвоено звание «Заслуженного тренера Российской Федерации».

Авторскую музыкальную композицию, посвященную заслугам выдающегося тренера, исполнил на турнире бывший ученик Альберта Исаева.

Электрогорск на соревнованиях представляли 19 борцов, пятеро из них завоевали золотые медали, а двое — бронзовые.