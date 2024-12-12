Открытый турнир по греко-римской борьбе прошел в Балашихе

В городе завершился традиционный открытый турнир, собравший более 100 юных спортсменов 2014-2011 годов рождения из 12 регионов России. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского и были организованы при участии координатора партийного проекта «Детский спорт», члена фракции «Единая Россия» Евгения Николаева.

Главным судьей выступил заслуженный тренер России, участник боевых действий и ликвидатор Чернобыльской аварии Николай Савихин.

«Этот турнир — не просто спортивные соревнования, это школа мужества, дисциплины и патриотизма. Мы воспитываем настоящих защитников Родины, и спорт играет в этом огромную роль», — сказал член фракции «Единая Россия» Евгений Николаев.

Традиционный турнир, который проходит в конце декабря, предоставляет уникальную возможность тренерскому составу подвести итоги года, объективно оценить уровень подготовки своих воспитанников и внести необходимые коррективы в тренировочный процесс для достижения новых высот в следующем году.