Открытый турнир по гимнастике прошел в Ленинском округе

За награды боролись гимнастки в возрасте от шести до 14 лет, как командами, так и индивидуально. Спортсменки выполняли упражнения с обручами, мячами, булавами и лентами. Выступления оценивала бригада из восьми человек во главе со спортивным судьей всероссийской категории Мариной Максимовой.

«В гимнастике важны все элементы — внешний вид, композиция, постановка, взгляд и техника. Особо отмечается артистичность исполнения. Дети маленькие: они стараются и работают в меру своих сил», — отметила Марина Максимова.

В каждой возрастной группе определили тройку призеров, которые получили медалями и грамоты. Остальных участников турнира наградили памятными подарками.

Тренер по художественной гимнастике спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» города Видное Александра Морозова рассказала, что в декабре воспитанницам предстоит участвовать еще в четырех турнирах.