Открытый стадион на территории школы № 10 построят в Реутове в 2025 году
В Реутове построят спортивную площадку в рамках программы «Открытый стадион». Пространство расположится на территории школы № 10 на улице Октября.
Проект «Открытый стадион» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цель — создать условия для бесплатных занятий спортом на школьных стадионах в неучебное время.
В Реутове уже открыты семь стадионов на территориях образовательных учреждений. Еще один построят у школы № 10 в Реутове в 2025 году. Там оборудуют беговые дорожки, уличные тренажеры, полосу препятствий, теннисные столы и универсальные игровые зоны. Все элементы установят с учетом требований безопасности.
В проекте предусмотрят разделение потоков учащихся и посетителей. Стадион отделят от школьного здания забором и построят отдельные входы, также установят камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать обстановку и создать безопасную среду.
Администрация Реутова продолжит модернизировать спортивную инфраструктуру в муниципалитете. В 2025 году начнется реконструкция стадиона на территории гимназии. Подрядчик обновит футбольное поле и установит современную систему освещения. После завершения объект будет доступен для жителей.
Отметим, проект «Открытый стадион» набирает популярность у жителей Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что за 3,5 года открыли около 490 спортивных площадок на территориях образовательных учреждений. В 2025 году построят еще 36 подобных объектов. В этой работе активно принимает участие Реутов, предоставляя жителям качественную и безопасную спортивную инфраструктуру.