Открытый стадион на территории школы № 10 построят в Реутове в 2025 году

В Реутове построят спортивную площадку в рамках программы «Открытый стадион». Пространство расположится на территории школы № 10 на улице Октября.

Проект «Открытый стадион» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цель — создать условия для бесплатных занятий спортом на школьных стадионах в неучебное время.

В Реутове уже открыты семь стадионов на территориях образовательных учреждений. Еще один построят у школы № 10 в Реутове в 2025 году. Там оборудуют беговые дорожки, уличные тренажеры, полосу препятствий, теннисные столы и универсальные игровые зоны. Все элементы установят с учетом требований безопасности.

В проекте предусмотрят разделение потоков учащихся и посетителей. Стадион отделят от школьного здания забором и построят отдельные входы, также установят камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать обстановку и создать безопасную среду.