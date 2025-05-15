Открытый смотр строя и песни юнармейских отрядов прошел в Мытищах

В Мытищах прошел открытый смотр строя и песни, в котором участвовали юнармейцы и военно-патриотические отряды со всего Подмосковья. Событие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Это наше традиционное мероприятие, которое мы проводим для ребят с 2020 года. Видим, как растет интерес у молодежи к соревнованиям. В прошлом году открытый смотр прошел в Подольске, и в нем приняли участие активисты из 25 городских округов, в этом году — из 32», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Площадкой для проведения выбрали Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» — символичное и значимое место. В смотре участвовали 80 команд. Они показывали, как умеют выполнять команды в строю, маршировать с песней, выставлять Почетный караул на пост № 1 и возлагать венки к памятнику. Также проверялись знания строевого устава.

«Строевая — один из видов подготовки вооруженных сил Российской Федерации. Невозможно представить солдата российской армии, который не может ходить строевым шагом. Наши ребята — будущие защитники родины, и такие мероприятия помогают им отточить необходимые навыки, проникнуться историей родной страны, воспитать в себе стойкость и командный дух», — добавил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Лучше всех выступила команда «Легион» из Домодедова — она заняла первое место. Второе разделили команды «Звезда» из Ступина и «Казаки России» из Каширы. Третье место поделили подольский «Варяг», «Звезда» из Красногорска и «Военно-патриотический центр Воин» из Воскресенска.