Открытый шахматный турнир прошел в Зарайске

Лично-командный блицтурнир приурочили к 22-й годовщине открытия шахматно-шашечного клуба «Зарайская ладья» и Дню народного единства. Во Дворце спорта «Зарайск» собралось 47 спортсменов из разных муниципалитетов Подмосковья и Рязани.

Открытие соревнований посетили почетные гости — депутат окружного совета Михаил Редкин и руководитель «Молодой гвардии Единой России» Иван Марков. Они поздравили участников с праздником и юбилеем клуба.

Представитель Зарайска Егор Соколов хорошо начал турнир, набрав четыре очка из четырех, затем потерпел два поражения и выбыл из борьбы за призовые места. В решающем 11-м туре еще два зарайских шахматиста, Дмитрий Коненкин и Александр Енюшкин, также уступили соперникам. Валерия Жукова стала серебряным призером среди девушек, а Евгений Пушкарев выиграл бронзовую награду в категории ветеранов.

Победу в турнире одержал Платон Колмычков из Воскресенска с 10 очками из 11 возможных. Команда Воскресенска победила в командном зачете, второе место заняли представители Рязани, а бронзовые медали завоевали зарайские спортсмены: Дмитрий Коненкин, Александр Енюшкин и Иван Лосев.