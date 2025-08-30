Открытый ринг по боксу памяти Игоря Нестерова прошел в Чехове

Состязания по боксу среди юношей и девушек, посвященный памяти президента Федерации бокса города Чехов Игоря Нестерова, состоялись во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. Его приурочили к Международному дню этого вида спорта.

15 побед завоевали боксеры из Чехова. Им вручили кубки. Призерам подарили фирменные рюкзаки от спортивной школы бокса «Витязь» имени А. В. Поветкина, медали и грамоты.

Почетными гостями стали руководитель Федерации бокса Московской области Александр Лебзяк, Олимпийский чемпион Александр Поветкин, прославленный боксер Денис Лебедев, а также родственники и сослуживцы Игоря Нестерова.

Участниками турнира стали спортсмены из Чехова, Серпухова, Ногинска, Подольска, Пущина и Балашихи. Всего провели 23 поединка.

Отметим, что в 2022 году Игорь Нестеров ушел на СВО. Он служил в десантных войсках, был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевским крестом.

Герой погиб 14 июля 2025 года при выполнении боевого задания. На открытии соревнований его память почтили минутой молчания.