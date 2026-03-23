Открытый региональный чемпионат по рубке шашкой прошел в Воскресенске

Соревнования состоялись в парке усадьбы Кривякино. Спортсмены состязались в нескольких дисциплинах и возрастных категориях.

На чемпионате многие участники выполнили квалификационные нормативы и получили темляки соответствующих цветов. Победителям и призерам торжественно вручили заслуженные награды.

Все желающие смогли попробовать свои силы и изучить основы казачьей техники владения холодным оружием на мастер-классе по фланкировке, который организовал представители Казачьего сектора культурного центра «Усадьба Кривякино»,

Кроме того, на мероприятии гостей ждала культурно-развлекательная программа. На главной сцене выступил фольклорный ансамбль «Жемчужинка» с программой «Казачье наследие», а в интерактивной фотозоне «От Рюрика до казаков» можно было увидеть музейные реплики вооружения и образцы исторических костюмов.