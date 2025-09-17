«Открытый микрофон» пройдет в Черноголовке

На площади имени академика Фортова сегодня в 18:30 состоится «Открытый микрофон», посвященный памяти поэта Сергея Есенина. Организатором этого вечера поэзии, призванного объединить местных жителей и гостей наукограда, выступает культурный центр «Гамма».

Мероприятие будет посвящено поэтическому творчеству. Организаторы предлагают всем желающим стать частью вечера и поделиться своими любимыми стихами, песнями или другими творческими номерами, посвященными поэзии Сергея Есенина или близким ему темам.

«Захватите свою любимую книжку со стихами, прихватите гитару или просто придите насладиться атмосферой открытости и творчества. Ведь открытый микрофон дает шанс каждому проявить себя!», — сообщили в культурно-досуговом центре.

Организаторы добавили, что это возможность для начинающих поэтов, музыкантов и просто любителей поэзии заявить о себе, выступить перед публикой и почувствовать себя частью творческого сообщества. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно связаться с культурным центром «Гамма» по телефону: 2-73-54.