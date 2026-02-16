Открытый конкурс патриотической песни прошел в Ногинске

14 февраля в культурном центре «Красный Электрик» в Ногинске состоялся открытый конкурс патриотической песни «Мой город воинской доблести». В этот день в зале собрались исполнители, жюри, зрители, чтобы вместе отдать дань памяти героизму и мужеству наших предков, выразить свою любовь к Родине и городу воинской доблести.

Это событие — площадка для талантливых исполнителей, которые через музыку и слова рассказывают о славных страницах истории, о стойкости и самоотверженности земляков. Их песни — это благодарность тем, кто защищал нашу землю, и вдохновение для будущих поколений.

Открыли конкурс постановкой «Богородцы-ногинчане» на стихи полковника запаса, ветерана боевых действий, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Сергея Пастухова. Перед зрителями выступили Светлана Щербакова и артисты театральной студии «Вот!», которой руководит Валентин Терехов.

В конкурсе участвовали семь культурно-досуговых учреждений Богородского округа подали заявки на участие в конкурсе, а также воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи, Ногинской детской школы искусств, организация ветеранов «Боевое братство» и представители «Кузнецовской клубной системы» из Павлово-Посадского городского округа. В рамках мероприятия состоялся мастер-класс по изготовлению памятных сувениров. Отдельную благодарность за призовой фонд организаторы выразили директору Центра поддержки инициатив Вере Носковой.