Открытый конкурс художественного слова пройдет в Воскресенске в апреле

Воскресенская детская школа искусств приглашает юных талантов принять участие в I Открытом конкурсе художественного слова «Из мира музыки черпая вдохновение». Мероприятие направлено на развитие эстетического восприятия у детей и формирование единства поэзии и музыки.

К участию приглашаются чтецы в возрасте от семи до 18 лет, представленные организациями социальной сферы муниципальных образований Московской области. Конкурс пройдет 21 и 22 апреля 2025 года. Он станет площадкой для раскрытия творческого потенциала юных исполнителей и их знакомства с миром художественного слова.

Для участников предусмотрена уникальная возможность посетить предконкурсный мастер-класс по дисциплине «Сценическая речь», который состоится 18 апреля. Занятие проведет опытный педагог, театральный режиссер, лауреат международных и всероссийских конкурсов, преподаватель театрального отдела школы «Элегия» Любовь Сусская.

Заявки на участие принимаются до 7 апреля 2025 года (включительно) на электронную почту.