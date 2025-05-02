Открытый конкурс чтецов прошел в детской школе искусств в Воскресенске

В концертном зале Детской школы искусств «Элегия» в Воскресенске состоялся открытый конкурс художественного слова «Из мира музыки черпая вдохновение…». Зрители услышали поэтические произведения, посвященные теме музыки.

Конкурс объединил талантливых чтецов из городских округов Воскресенск и Коломна. Мероприятие провели для воспитания в подрастающем поколении чувства единства поэзии и музыки. Жюри возглавил ведущий артист театра драмы и комедии «Фэст» из городского округа Мытищи, старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера Московского государственного института культуры, заслуженный артист Московской области Сергей Гришаков.

Ученица Детской школы искусств «Элегия» Арина Бондаренко стала обладательницей Гран-при конкурса.

После прослушиваний Сергей Гришаков провел для участников творческих состязаний мастер-класс по сценической речи.