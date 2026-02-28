Открытый кинопоказ военного фильма прошел в Химках

Мероприятие, посвященное 60-летию со дня премьеры картины «Зимнее утро», состоялось 26 февраля в доме культуры «Контакт». Зрителям показали отрывки из фильма и рассказали об истории его создания.

Показ стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в округе с июля 2024 года. Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что события фильма перекликаются с сегодняшним днем: способность к самопожертвованию и взаимовыручке остаются определяющими качествами перед лицом испытаний.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова подчеркнула, что программа направлена на сохранение исторической памяти и поддержание интереса к истории страны. Депутат Галина Болотова добавила, что за время реализации проекта в Химках провели уже более 2000 патриотических мероприятий — от фестивалей до кинолекториев.