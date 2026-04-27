Открытый кинопоказ фильма «В небе „ночные ведьмы“» прошел в Химках

В доме культуры «Контакт» в Химках 22 апреля состоялся открытый кинопоказ фильма «В небе „ночные ведьмы“». Картина вышла на экраны 45 лет назад и посвящена подвигу женщин-летчиц в годы Великой Отечественной войны.

В зале собрались зрители разного возраста. После сеанса показ перешел в оживленное обсуждение: говорили не только о сюжете и персонажах, но и о том, почему такие фильмы трогают сердца спустя десятилетия.

«Для нас важно создавать пространство, где кино становится поводом для диалога. Такие показы помогают не просто смотреть, а чувствовать и размышлять вместе», — поделилась директор Дома культуры «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Когда после фильма начинается разговор — это и есть главный результат. Значит, история действительно затронула, заставила задуматься и объединить людей», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Депутат Галина Болотова подчеркнула, что подобные встречи показывают: память — это не просто даты и события, а живые чувства, семейные истории и диалог, передающийся от поколения к поколению.