Открытый кинопоказ фильма «Дожить до рассвета» провели в Химках

Советский фильм Михаила Ершова «Дожить до рассвета» впервые вышел на экраны в 1975 году — ровно 50 лет назад. Жителям Химок в библиотеке № 3 рассказали о том, как по одноименной повести Василя Быкова создавали кинокартину.

Кинолекторий стал частью патриотической программы, главный лозунг которой — «Успех V единстве поколений». Лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что проект объединяет горожан-единомышленников вокруг любви к Родине, к ее истории.

«В рамках встречи нам рассказали о создании фильма, работе съемочной группы и актерах. Мы также посмотрели и разобрали ключевые сцены киноленты, обсудили чувства и эмоции, которые вызывает эта история», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.