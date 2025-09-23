Открытый кастинг на конкурс «Мисс Московская область — 2025» пройдет в Королеве

В Королеве в среду, 24 сентября, пройдет первый открытый для прессы очный тур-кастинг регионального конкурса красоты «Мисс Московская область — 2025», который возвращается после длительного перерыва. Жительниц региона в возрасте от 18 до 22 лет пригласили принять участие в отборе.

Мероприятие состоится в концертном комплексе Duplex в торговом центре «Сити».

В организационный комитет поступило уже более 500 заявок. Несмотря на то, что кастинги уже идут, отправить анкету можно до 1 октября.

Требования к участницам и другая информация доступны на официальном сайте.

Перед жюри стоит задача к 5 октября выбрать 10 финалисток, которые встретятся в гранд-финале конкурса 12 октября.

Уже более 50 претенденток получили приглашения на личные собеседования. Ежедневно сотрудники оргкомитета проводят встречи с пятью-семью участницами.

Впервые специально для представителей средств массовой информации проведут открытый день кастинга, в программе которого интервью с претендентками, пробное дефиле, фотосессия без ретуши, макияжа и постановки, а также финальное выступление. Журналистам продемонтрируют и процесс онлайн-отбора.

Для аккредитации необходимо до полудня 24 сентября направить заявку на адрес mosregmiss@internet.ru, указав название СМИ, ссылку на издание или телевизионный канал, а также фамилию, имя и отчество и номер телефона.

На площадке будут доступны устойчивый сигнал связи и Wi-Fi. Журналисты смогут обращаться за комментариями напрямую к членам организационного комитета.

В числе возможных спикеров заявлены участницы отбора, кастинг-директор конкурса и председатель жюри отбора Анна Потапович, ведущая новостей телеканала «360» и финалистка «Мисс Россия — 2023» Полина Поленович, которая возглавит жюри финала 12 октября, а также имидж-специалист и генеральный продюсер конкурса Нисона Правосудова.

Мероприятие начнется в 15:00.

Дополнительные сведения доступны по номеру +7 (926) 203-61-80.

Организаторы обращают внимание: официальное название конкурса — «Мисс Московская область — 2025».