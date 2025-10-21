Открытый фестиваль вокально-хорового искусства прошел во Фрязине

В городском округе Фрязино состоялся городской открытый фестиваль вокально-хорового искусства «Встреча хоров», посвященный 130-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. В нем приняли участие хоровые коллективы из городских округов Щелково и Фрязино.

Со сцены звучали произведения на стихи Есенина, русские народные песни и классические хоровые сочинения, объединенные темой любви к родной природе и русской культуре.

Все коллективы продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства и артистическую выразительность. Программа фестиваля включала разнообразные произведения, позволившие зрителям познакомиться с богатством хорового искусства.