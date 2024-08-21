Открытый фестиваль творчества прошел в Орехово-Зуеве

Открытый фестиваль творчества «Поверь в мечту» провели для людей с ограниченными возможностями здоровья в Орехово-Зуеве. Площадкой мероприятия стал центр культуры и досуга в Куровском.

Фестиваль объединил людей, посещающих инклюзивные и социально-реабилитационные центры, объединения и коррекционные учреждения в Орехово-Зуевске и соседних округах Подмосковья.

На открытии мероприятия гостям показали анимационный пластилиновый фильм от производственно-интеграционных мастерских «Империи ремесел». Также все желающие могли посетить выставку декоративно-прикладного творчества.

«Вся деятельность учреждения и, в частности, уникальные мастерские „Империя ремесел“ доказывает, что любое дело по плечу, когда есть вдохновение, умение, терпение и желание. А желание творить, у наших ребят — участников фестиваля огромное», — отметила организатор фестиваля, директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Участники представили на сцене стихи, вокальные и хореографические номера. Всех артистов и их наставников отметили дипломами и подарками.

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