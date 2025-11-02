Открытый фестиваль национальных культур прошел в Коломне

Центр досуга и культуры «Акатьево» стал главной площадкой XII Открытого фестиваля национальных культур «Под небом единым». Праздник прошел в преддверии Дня народного единства под девизом «Народов много — Родина одна!»

Участников фестиваля приветствовал председатель Совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков. Он отметил, что День народного единства органично перекликается с тематикой 2025 года — года защитника Отечества. Ведь праздник — это дань мужеству предков, которые боролись за интересы страны во времена Смуты.

Гости фестиваля совершили незабываемое гастрономическое путешествие. Они попробовали ароматный узбекский плов, вкуснейшие мордовские блины, традиционные русские каши и знаменитые расписные пряники, а также соленья местных хозяек.

На мастер-классах участники праздника научились создавать народные украшения, плести из бисера, расписывать акриловыми красками декоративные изделия.