Открытый фестиваль-конкурс «Русская песня» прошел в Воскресенске

В Доме культуры «Гармония» прошел XII Белоозерский открытый фестиваль-конкурс «Русская песня — 2025», посвященный памяти знаменитой певицы Людмилы Зыкиной. На сцене звучали ее любимые композиции в исполнении вокалистов из различных районов Подмосковья.

В этот важный для участников день их поддержали почетные гости — депутаты округа Галина Романова и Олег Сухарь.

Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри: дирижер народного коллектива «Вокальный ансамбль „Сударушка“ и руководитель фольклорного ансамбля „Росынка“ Валерий Середенко, преподаватель вокала высшей категории Елена Ильиных и заведующая ДК „Гармония“, руководитель вокальной студии „Радуга“ Светлана Можарова.

Фестиваль объединил разные поколения артистов — на сцене выступали как опытные исполнители, так и юные таланты.

Особое внимание зрителей привлек танцевальный номер «Озорная плясовая» в исполнении коллектива TeaM dance под руководством Татьяны Воеводкиной.

Мероприятие завершилось совместным исполнением всеми участниками легендарной песни «Течет река Волга» — в знак почтения к великой Людмиле Зыкиной, ставшей символом русской музыкальной культуры.

Все участники получили заслуженные награды и дипломы.