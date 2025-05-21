Открытый диалог с руководителями медицинских учреждений пройдет в Серпухове

Администрация округа приглашает всех желающих на открытую встречу с руководителями медицинских учреждений, которая пройдет 21 мая в 15:00. Это возможность для жителей напрямую пообщаться с врачами, задать им вопросы, высказать свои предложения и получить квалифицированные ответы по всем интересующим вопросам, касающимся сферы здравоохранения.

Формат общения предполагает максимальную открытость и доступность информации. Каждый участник встречи сможет лично обратиться к руководителям медицинских организаций, чтобы получить разъяснения по интересующим темам, касающимся организации медицинской помощи, доступности услуг, качества обслуживания и другим аспектам.

Встреча пройдет в здании администрации городского округа Серпухов. Необходимо предварительно зарегистрироваться для участия. Запись осуществляется по телефону 8 (496) -775-00-17.